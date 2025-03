Pagelle Torino-Empoli 1-0: decisivo un lampo di Vlasic, deludono Ricci ed Elmas. D'Aversa a rischio

Vittoria importantissima per gli uomini di Vanoli, che non disputano la loro miglior partita, ma accorciano sull'Udinese e mettono nei guai i diretti avversari

Il Torino di Paolo Vanoli supera di misura l’Empoli di Roberto D’Aversa grazie al gol partita di Nikola Vlasic, che si accende al minuto 70 e punisce Silvestri, vanificando gli sforzi dei toscani. I granata accorciano sull’Udinese in classifica, portandosi a -2, mentre i toscani sono costretti nuovamente a leccarsi le ferite nonostante una buona prestazione. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match.

Torino-Empoli 1-0: decide un lampo di Vlasic

Primo tempo intenso allo “Stadio Olimpico Grande Torino”, con l’Empoli di Roberto D’Aversa che approccia bene e crea più di un pericolo dalle parti di Milinkovic-Savic. Protagonista Gyasi, che si inserisce alla grande ma trova sulla sua strada il gigante serbo di Vanoli. Kouamé svaria su tutto il fronte offensivo e non dà punti di riferimento a Maripan e compagni. Toro pericoloso nel finale di frazione con Biraghi e Coco, che vanno vicini al bersaglio. Silvestri è attento sui due tentativi di Vlasic.

Nel secondo tempo, non cambia il canovaccio del match, con l’Empoli che fa la partita e il Torino che tenta di ripartire velocemente. Gli ospiti continuano a sciupare situazioni interessanti e alla fine i granata puniscono la retroguardia toscana, con il destro all’angolino di Nikola Vlasic, bravo a liberarsi di Marianucci e a piazzare la conclusione alle spalle dell’incolpevole Silvestri. Gol che pesa come un macigno nella corsa alla parte sinistra della classifica e, soprattutto, in chiave salvezza, con l’Empoli ancorato a quota 22 in zona retrocessione.

Top e Flop del Torino

TOP

Vlasic voto 7: Predica nel deserto nei primi 45 minuti, spaventando Silvestri in un paio di occasioni, fino a decidere la gara con un destro piazzato all’angolino, che beffa l’estremo difensore dell’Empoli e regala tre punti di platino a Vanoli. Quando si accende, è un giocatore di un’altra categoria.

voto 7: Predica nel deserto nei primi 45 minuti, spaventando Silvestri in un paio di occasioni, fino a decidere la gara con un destro piazzato all’angolino, che beffa l’estremo difensore dell’Empoli e regala tre punti di platino a Vanoli. Quando si accende, è un giocatore di un’altra categoria. Masina voto 6,5: Subentra al posto di Walukiewicz e consente a Vanoli di passare ad una difesa a tre che oggi garantisce maggiore solidità. Mette ordine, va addirittura vicino alla gioia personale e onora al meglio la sua 154esima presenza in Serie A, che gli permette di diventare il giocatore marocchino con più apparizioni nel massimo campionato italiano. Staccato il connazionale Mehdi Benatia, protagonista in Italia con Udinese, Roma e Juve.

FLOP

Ricci voto 5: Fresco di convocazione in Nazionale, fatica contro la pressione asfissiante dell’Empoli, che limita il suo spazio di manovra. Mancano le sue geometrie in uscita, ma ora potrà concentrarsi sull’Italia di Spalletti e ricaricare le batterie.

voto 5: Fresco di convocazione in Nazionale, fatica contro la pressione asfissiante dell’Empoli, che limita il suo spazio di manovra. Mancano le sue geometrie in uscita, ma ora potrà concentrarsi sull’Italia di Spalletti e ricaricare le batterie. Elmas voto 5,5: Meno brillante e poco coinvolto rispetto alle ultime apparizioni. Pochi palloni giocabili per il macedone, che soffre l’atteggiamento dei calciatori dell’Empoli e non riesce a trovare spazi interessanti sulla trequarti offensiva.

Top e Flop dell’Empoli

TOP

Gyasi voto 6: Primo tempo di assoluto spessore del “tuttofare” biancazzurro, che si inserisce con buona continuità e manda spesso in tilt il sistema difensivo del Toro. Grazia Milinkovic-Savic in un paio di circostanze, anche a pochi passi dal gol vittoria di Vlasic. Non si possono, però, non premiare abnegazione e applicazione.

voto 6: Primo tempo di assoluto spessore del “tuttofare” biancazzurro, che si inserisce con buona continuità e manda spesso in tilt il sistema difensivo del Toro. Grazia Milinkovic-Savic in un paio di circostanze, anche a pochi passi dal gol vittoria di Vlasic. Non si possono, però, non premiare abnegazione e applicazione. Ismajli voto 6: Disinnesca Adams senza troppi problemi, pur non essendo al top della condizione. Una delle poche certezze dell’Empoli in questo momento della stagione.

FLOP

Marianucci voto 5: Dopo una buona prima ora di gioco, perde il duello che decide la partita. Vlasic vince il contrasto e sfugge via alla sua marcatura, spedendo all’inferno l’Empoli di D’Aversa.

voto 5: Dopo una buona prima ora di gioco, perde il duello che decide la partita. Vlasic vince il contrasto e sfugge via alla sua marcatura, spedendo all’inferno l’Empoli di D’Aversa. Grassi voto 5,5: Prova senza infamia e senza lode per l’ex Atalanta, che lascia la scena ad Henderson e risulta meno propositivo del solito.