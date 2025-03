Serie A, anticipi e posticipi 31a-33a giornata: in campo a Pasqua e Pasquetta, bufera per il regalo all'Inter

La Lega di Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi della 31a, 32a e 33a giornata: si gioia anche nel giorno di Pasqua, era capitato solo altre due volte nella storia.

È stato svelato il programma dei prossimi tre turni di Serie A, per la precisione la 31sima, 32esima e 33esima giornata. La particolarità è che si giocherà anche il 20 aprile nel giorno di Pasqua così come il 21 che è Pasquetta. Per quanto riguarda il campionato a Pasqua, si tratta di una circostanza che si era verificata solamente in altre due occasioni: nel 2004 e nel 2009. Si è tenuto in considerazione il match di Champions tra Inter e Bayern e quelli di Coppa Italia.

Le partite che spiccano nelle prossime tre giornate

L’appassionante sprint per lo Scudetto, la Champions, la zona Europa e salvezza. In queste ultime giornate di campionato ci si giocherà tutto con match che riguardano naturalmente ogni possibile traguardo. Il Bologna sarà arbitro del titolo, dal momento che a distanza di due settimane affronterà prima il Napoli e poi l’Inter. Nel prossimo turno occhio pure a Milan-Fiorentina, Atalanta-Lazio e Roma-Juventus. Domenica 13 aprile largo pure al derby capitolino, in programma in prima serata.

Si gioca a Pasqua: non manca la coda polemica

Si combatte punto a punto tra le candidate al tricolore. In questa guerra di nervi sarà fondamentale anche ricaricare le batterie: ecco perché l’Inter può accogliere con favore la giornata in più di riposo concessa dopo il match di ritorno di Champions col Bayern Monaco. I nerazzurri, infatti, giocheranno al Dall’Ara nel giorno di Pasqua (alle 18) anzichè il sabato. Una sorta di “regalo” o di “favore” della Lega alla formazione nerazzurra, che ha già scatenato qualche protesta sui social: immancabile il riferimento alla famigerata “Marotta League”.

La squadra di Inzaghi sarà anche impegnata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan la settimana successiva, mercoledì 23 alle 21. Proprio la competizione nazionale è stata determinante nella stesura del calendario: l’altra semifinale di Coppa Italia tra Bologna ed Empoli è in programma il giorno dopo, giovedì 24 aprile, sempre con orario d’inizio fissato per le ore 21.

Serie A 2024/2025: anticipi e posticipi dalla 31a alla 33a giornata

