Montecarlo, Paire eliminato: "Non mi interessa, circuito marcio"

Benoit Paire è uscito al primo turno dell’Atp di Montecarlo. Ennesima figuraccia per il numero 32 al mondo, che in conferenza stampa ha criticato ancora i tornei senza pubblico e le bolle: “Della sconfitta non me ne frega niente, come di questa partita. Vivo a due ore di distanza. Gioco il doppio e poi me ne vado. Quando quello che di solito è il miglior torneo del mondo sembra un cimitero, dov’è il divertimento? È vuoto, è un’atmosfera di tristezza che poche volte ho visto”.

Ultima battuta contro il circuito: “È marcio. Vincere o perdere in queste condizioni non mi interessa . Mi manca la passione. Perdo, tanto meglio, torno a casa. Ho preso 12.000 euro per stare in un bell’hotel e quindi sono venuto, ma non c’è atmosfera, non succede niente”.

OMNISPORT | 12-04-2021 15:23