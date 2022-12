Pallamano – Doppia sfida amichevole Italia-Croazia, e c’è anche Pirani

26-12-2022 19:08

Si torna a parlare di pallamano maschile e lo si fa in virtù del doppio impegno amichevole che vedrà opposte Italia e Croazia . Gli azzurri scenderanno in campo sia il 29 dicembre a Pola, sia il giorno seguente a Potrac con l’intento di riscattare le due sconfitte maturate ad ottobre con Polonia e Francia.

Fra le novità spicca la convocazione di Jeremy Pirani, talento proveniente dalla Proligue Francese del Tremblay. Non solo Pirani, presenti anche i due 17enni Tommaso De Angelis e Christian Manojlovic . In totale il DT Riccardo Trillini ha chiamato 17 elementi. I prossimi impegni saranno poi a marzo 2023, quando si disputerà un doppio confronto con la Lettonia.