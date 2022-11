Pallanuoto, il Setterosa all'assalto della World League

01-11-2022 10:21

Per completare la stagione della ‘ricostruzione’, il Setterosa è chiamato a confermare le semifinali di Budapest (ai Mondiali) e di Spalato (agli Europei) in quel di Santa Cruz di Tenerife, dove dal 2 al 6 di novembre giocherà le finali di World League.

La squadra di Carlo Silipo incontrerà nel Girone A Canada, Olanda e Stati Uniti, mentre nell’altro raggruppamento battaglieranno Australia, Spagna, Ungheria e Nuova Zelanda (che ha preso il posto del Brasile).

Valeria Palmieri presenta gli obiettivi della Nazionale: “È una finale di World League che arriva in un momento particolare, ci siamo viste ritrovate tre giorni la scorsa settimana dopo quasi due mesi, è chiaro che non possiamo essere al top della condizione. Non cerchiamo giustificazioni e scenderemo in acqua con la voglia di confermare la nostra crescita, sulla scia di quanto mostrato a Budapest e Spalato. Bisogna approcciare bene il torneo, perché margini di errore non ne abbiamo. Siamo in un girone tosto: incontreremo squadre che conosciamo bene, avendole affrontate tra Mondiali e Europei”.

Queste le convocate:

Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Silvia Avegno (Matarò), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi e Luna Di Claudio (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Dafne Bettini e Aurora Condorelli (L’Ekipe Orizzonte).