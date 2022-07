Pallanuoto, Mondiali: l'Italia perde la finale ai rigori

03-07-2022 21:24

L’Italia perde la finale del Mondiale contro la Spagna ai calci di rigore, dopo il 9-9 dei tempi regolamentari. Un grande peccato per gli azzurri, che hanno mostrato ancora una volta tanto cuore.

La Spagna infatti, la favorita per la vittoria finale dall’inizio, è andata avanti addirittura di 4 gol, ma l’Italia non ha mollato e con un parziale di 5-1 ha pareggiato i conti 9-9, costringendo così gli spagnoli ai calci di rigore.

Dopo un errore per parte nei primi cinque tentativi, a oltranza l’Italia paga l’errore di Cannella, secondo sbaglio dal penalty nel match. Vince così ancora la Spagna, le due nazionali infatti si sono già affrontate nel girone eliminatorio di questa rassegna iridata: successo degli iberici per 14-12 (dopo che gli azzurri si erano ritrovati in vantaggio 10-6).

L’Italia, che ha vinto 4 Mondiali di pallanuoto nel 1978, 1994, 2011 e 2019, non riesce così a conquistare il quinto titolo, uscendo comunque ovviamente tra gli applausi dopo una bellissima rimonta.

Queste le due formazioni e i gol, migliore in campo Granados Ortega.

Italia: Del Lungo M. , Di Fulvio F. 1, Damonte L. , Iocchi Gratta M. , Fondelli A. 1, Cannella G. 2, Marziali L. 1, Echenique G. , Presciutti N. 1, Bruni L. 1, Di Somma E. 1, Dolce V. 1, Nicosia G. . All. Campagna

Spagna: Aguirre U. , Munarriz Egana A. 2, Granados Ortega A. 4, Sanahuja B. , De Toro Dominguez M. , Larumbe Gonfaus M. , Famera M. 1, Cabanas Pegado S. , Tahull Compte R. 1, Perrone Rocha F. 1, Mallarach Guell B. , Bustos Sanchez A. , Lorrio E. . All. Martin Lozano