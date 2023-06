Pallanuoto: Pro Recco di nuovo campione d’Europa, vince la terza Champions League di fila

Per la terza volta consecutiva la squadra ligure sale sul tetto d’Europa battendo la squadra serba del Novi Beograd con il punteggio di 14-11. E con questo successo è triplete.

03-06-2023 22:48

La Pro Recco sa solo vincere e lo fa ancora una volta in Europa aggiudicandosi la Champions League. In Serbia contro i padroni di casa del Novi Beograd finisce 14-11.

La gara viene dominata dai ragazzi di Sandro Sukno fin dal primo quarto chiuso già con il punteggio di 4-1. A metà gara il distacco aumenta, si va sul 9-5. Non c’è storia nemmeno nella seconda parte di gara con Del Lungo decisivo in più di un’occasione e con la squadra italiana che tiene a bada le speranze dei padroni di casa di riaprire il match.

Alla sirena la Pro Recco festeggia non solo quest’ennesimo successo ma anche il triplete messo in bacheca quest’anno grazie alle vittorie in Coppa Italia e campionato.