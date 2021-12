Pallavolo, Mondiale Club: Conegliano ko in finale con la VakifBank

19-12-2021 18:46

Dopo più di due anni, Conegliano torna a perdere un trofeo, e succede dove fa più male, in finale per il Mondiale per Club. A vincere sono le tuche della VakifBank, che dopo l’eliminazione subita proprio dalle Pantere nella semifinale del Mondiale 2019 e nella finale di Champions League dello scorso anno, si prende una super rivincita. In finale sono arrivate le due squadre favorite, ma le turche erano in una condizione strepitosa e non avevano mai perso un set in questa condizione, mentre Conegliano ha dovuto affrontare l’assenza di Fahr, la precaria condizione di Sylla e i 10000 tifosi turchi che hanno fischiato, in modo davvero antisportivo, dall’inizio alla fine.

Primo set da dimenticare con la Egonu che mette a referto solo 5 punti. Sono da ammirare le giocate di Isabelle Haak, con la svedese che mette a referto 11 punti nel solo primo set, ma quello che funziona nelle tuche è il sistema difesa-muro.

Secondo set che ristabilisce la parità, con la Egonu che alza le proprie percentuali. Nel terzo set la miglior giocatrice del mondo ormai battaglia alla grande e tiene in gara Conegliano, ma la VakifBank si guadagna ben quattro set point realizzando poi il secondo.

Nel quarto set la squadra di Guidetti prova due volte ad infilare il break, ma in qualche modo la Imoco torna in partita. La Egonu, arrivata a quota 32, regala tre set point e portando tutti al Tie-break del quinto. Il risultato dell’ultimo set è di 15-8, con la VakifBank evidentemente più affamata.

Conegliano non riesce dunque nel bis, avendo vinto l’edizione 2019 (nel 2020 non si è giocata la competizione). L’Olimpia Teodora Ravenna nel 1992 l’unica altra affermazione italiana nel Mondiale per club.

OMNISPORT