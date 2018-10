Pallone d'oro 2018: vota il tuo preferito. Sondaggio

Il pallone d’oro 2018 ha 30 candidati e neanche un italiano come era facilmente prevedibile. Unici due della Serie A coinvolti gli juventini Cristiano Ronaldo e Mario Mandukic reduci da una grande stagione rispettivamente con Real e nazionale croata. Nessuna traccia per esempio di Dybala o Icardi o Buffon: tanti i nomi noti ma anche tante autentiche sorprese. Proviamo a giocare d’anticipo rispetto al premio ufficiale: ecco un sondaggio per scegliere tra i principali candidati il preferito degli utenti di Virgilio Sport.

VIRGILIO SPORT | 09-10-2018 10:53