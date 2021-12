Pallone d'Oro, attacco a Jorginho: "Come ha fatto ad arrivare terzo?"

06-12-2021 13:13

A TalkSport, l’ex attaccante dell’Aston Villa Agbonlahor ha mostrato perplessità su Jorginho: “Ma come è possibile che fosse in corsa per il Pallone d’Oro? Come ha fatto ad essere così in alto nella graduatoria?”.

Agbonlahor ha analizzato anche il momento negativo del centrocampista azzurro: “Abbiamo visto cosa ha fatto nelle ultime gare. Ha regalato gol contro il West Ham mettendo in difficoltà Mendy (portiere del Chelsea ndr) che non ha potuto fare altro che trovarsi in quella situazione. Anche nella gara precedente ha fatto fare gol a Sancho (contro il Manchester United ndr) sbagliando il controllo di palla. Si compiace dei suoi mezzi e fa queste cose”.

OMNISPORT