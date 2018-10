Pallone d'Oro Under 21, ci sono anche due italiani

Per la prima volta nella storia, France Football ha voluto introdurre il premio al miglior Under 21, il ‘Premio Kopa’.

Nelle giornata di lunedì sono state rese note le dieci nominations per il premio che porta il nome di Raymond Kopa, scomparso nel 2017 all’età di 86 anni, che è stato il primo calciatore francese a vincere il Pallone d’Oro nel 1958 e ha alzato al cielo tre Coppe dei Campioni tra il 1956 e il 1959 con il Real Madrid, che vedeva nel proprio organico Gento e Alfredo Di Stefano.

Un altro francese è favorito per portarsi a casa il premio: Kylian Mbappè, protagonista della cavalcata della Francia al Mondiale di Russia.

Fra i dieci calciatori selezionati ci sono anche due italiani, entrambi del Milan: Patrick Cutrone e Gianluigi Donnarumma.

Oltre ai due rossoneri c’è un altro giocatore che milita in serie A, Justin Kluivert, approdato in estate alla Roma, ma protagonista di una grande stagione con la maglia dell’Ajax.

A differenza del Pallone d’Oro, la giuria non sarà composta da giornalisti, ma da 33 vincitori del prestigioso premio individuale. Il più anziano sarà l’ex Inter e Barcellona, Luis Suarez, vincitore nel 1960. C’è anche lo juventino Cristiano Ronaldo, nell’anno in cui dovrebbe veder premiato il suo ex compagno di squadra Luka Modric, grande favorito. Insieme a questi due ci saranno altri grandissimi del passato, da Platini a Van Basten, passando per gli italiani, Gianni Rivera, Roberto Baggio e Fabio Cannavaro. A loro si aggiunge Lionel Messi, che come Cristiano Ronaldo ha conquistato cinque volte il Pallone d’Oro.

Ecco l’elenco completo dei dieci calciatori candidati: Christian Pulisic (Borussia Dortmund), Amadou Haidara (Salisburgo), Rodrygo (Santos), il più giovane dell’elenco visto che è nato nel 2001, Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kylian Mbappè (Paris Saint-Germain), Justin Kluivert (Roma), Patrick Cutrone (Milan), Houssem Aour (Lione), Gianluigi Donnarumma (Milan) e Ritsu Doan (Groningen).

SPORTAL.IT | 08-10-2018 21:05