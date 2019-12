Palmeri rivela motivi epurazione Cassano e ironizza su Emre Can

Ha fatto molto rumore l’assenza di Cassano negli studi di Tiki-Taka domenica scorsa. Ufficialmente nessuna motivazione particolare, ufficiosamente si parla di una lite con Giorgia Venturini e di una decisione presa da Pier Silvio Berlusconi in persona, cui non sarebbero piaciuti gli atteggiamenti di FantAntonio.

LO SHOW – Era diventato un vero e proprio show quello del barese nel talk-show di Pierluigi Pardo: Cassano in questi mesi ha dato spettacolo come opinionista senza risparmiare nessuno e chissà che non sia stato proprio qualche suo giudizio tagliente alla base di quella che sembra una vera e propria epurazione.

L’IPOTESI – E’ quello che fa capire Tancredi Palmeri che nel suo editoriale su Tmw sottolinea i giudizi severissimi dati dall’ex fantasista nei confronti di De Ligt.

IL GIUDIZIO – Il giornalista ricorda come Antonio Cassano sia stato l’unico in Italia ad evidenziare l’allucinazione collettiva sul difensore della Juventus (costato 75 milioni di cartellino e con un ingaggio di circa 10 milioni netti a stagione).

LE PAROLE – Cassano nelle ultime settimane era stato impietoso: ““Ha fatto bene solo con l’Atalanta. Fine. Ne sta facendo una più di Bertoldo. Come no, ‘ha fatto bene’, ‘sta giocando alla grande’ , ‘è il migliore al mondo’. Va bene, diciamo sempre quello che volete”.

LA CONCLUSIONE – Palmeri lo loda ma chiude con amarezza: “Che bello, che freschezza, che schiettezza, finalmente che novità nel panorama ingessato degli opinionisti. Tre settimane dopo: Cassano è stato rimosso dalla trasmissione“.

IL RIMPIANTO – Nello stesso editoriale Tancredi Palmeri si sofferma su Emre Can invitando Babbo Natale a portargli “un televisore rotto, dove non possa vedere tutto quello che ha vinto il Liverpool da quando Emre Can l’ha lasciato perché non gli bastavano 3 milioni di € di stipendio rispetto all’1.5 milioni di € che percepiva, ed è andato alla Juve a prenderne 6 di milioni all’anno, salvo un anno dopo già volersene andare via perché non lo fanno giocare, proprio negli stessi giorni in cui il Liverpool si laurea campione del mondo, dopo averlo fatto con il titolo europeo, e pochi mesi prima di farlo con il titolo inglese”.

SPORTEVAI | 25-12-2019 08:49