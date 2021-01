Palmeri sta con Lukaku: Ricordate che disse Schillaci a Poli?

Chi ha sbagliato di più? E’ giusto che la procura federale intervenga per sanzionare pesantemente Ibrahimovic e Lukaku dopo l’indegna rissa nel derby? Mentre per Ibra spunta fuori l’articolo 28 del codice di giustizia sportiva che – in relazione alle accuse di voodoo fatte dallo svedese al bomber dell’Inter – non parla solo di razzismo e condanna «ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale (…), su Lukaku pesa la frase “ti sparo in testa” che avrebbe pronunciato mentre si recava verso il tunnel. Si aspettano i provvedimenti adesso dopo che l’arbitro Valeri si era limitato ad ammonire entrambi.

Palmeri ricorda il precedente Schillaci-Pioli

Su twitter interviene Tancredi Palmeri a giustificare parzialmente il belga. Il giornalista di BeInsport scrive: “Perché voi non ricordate lo scontro Fabio Poli-Totò Schillaci: Poli in Bologna-Juventus lo trattò da straccione come facevano tutte le curve “Vai a rubare le gomme”, Totò sbroccò per l’offesa mirata e gli urlò “Ti faccio sparare!”. Quando ti umiliano gratuitamente perdi la testa. Si dimentica molto molto in fretta. Poi chi subisce perdona, però non dimentica”.

I tifosi replicano sui social

Fioccano le reazioni: “Sono passati 31 anni. 31 anni fa dicevamo serenamente “negro”, “handicappato” e altre amenità, vivevamo fuori dal mondo e quello che succedeva lo sapevamo (forse) 24 ore dopo su un giornale. Veramente il calcio è l’unico posto al mondo che non deve evolversi mai mai mai?” o anche: “Schillaci fu squalificato per più giornate ma meglio non dirlo perché sennò dovrà ammettere che Lukaku merita più di una giorna di squalifica” e infine: “Ma quì di gratuito non c’è nulla. I diverbi in campo a parole ci saranno sempre, come in tutti gli sport. Se attacchi un giocatore fisicamente senza motivo devi anche accettare la presa in giro.. tutto ok però mi sfuggono le squalifiche per bestemmie, le squalifiche per i m,,, dalla curva, se vale tutto vale sempre, ci fosse stato pubblico immagina gli insulti e chi pagava? Il tifoso perbene che stava zitto in curva perché veniva chiusa”.

