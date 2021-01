Ibrahimovic vs Lukaku, attesa per il giudice sportivo: cosa succede

Lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku ha fatto il giro del mondo, e venerdì, quando arriveranno le decisioni del giudice sportivo, si saprà se le conseguenze del furioso testa a testa andato in scena durante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan saranno più gravi dei due cartellini gialli comminati dall’arbitro Valeri durante la partita.

Secondo le prime indiscrezioni il referto del direttore di gara sarebbe “innocuo” e anche in Figc non ci sarebbe l’intenzione di ricorrere a prove audio. In questo caso entrambi i giocatori saranno fermati per un solo turno, perché lo svedese è stato espulso e il bomber belga era diffidato.

Ma se il giudice disponesse un approfondimento, e quindi l’acquisizione di elementi audio e della prova tv, la materia passerebbe agli ispettori federali e la Procura potrebbe aprire un’inchiesta.

In questo caso a rischiare di più sarebbe Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante rossonero mercoledì su Instagram ha dichiarato di non aver pronunciato insulti razzisti, ma la punta di Malmoe è comunque finita nel mirino per la frase sul “voodoo” che ha incendiato gli animi sui social. Il mondo Milan controbatte riportando alcuni commenti di Lukaku, che secondo alcuni audio avrebbe pronunciato anche le parole “ti sparo in testa”.

L’ex arbitro Graziano Cesari a Sportmediaset è invece convinto che non ci saranno ulteriori strascichi: “Il referto dell’arbitro parlerà di ammonizioni, nel caso di Ibrahimovic di secondo giallo per il fallo su Kolarov, e niente altro. Diverso sarebbe il caso in cui qualcuno, un ispettore federale ad esempio, avesse sentito qualcosa sfuggito a Valeri e lo segnalasse. Ma visto come poi è proseguita la serata, con il rientro delle squadre al completo dagli spogliatoi, non mi sembra una ipotesi probabile”.

