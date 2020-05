Paltrinieri, il nuovo allenatore fissa l'obiettivo

Dopo aver lasciato lo storico allenatore Stefano Morini per allenarsi con Fabrizio Antonelli, Gregorio Paltrinieri punta deciso ai Giochi Olimpici che si disputeranno nell'estate 2021, dopo il rinvio per la pandemia di coronavirus. Il nuovo obiettivo è la 10 km di fondo in acque libere.

A microfoni di 'Sabato Sport', su Radio 1 Rai, il nuovo allenatore del campione carpigiano ha dichiarato: "Questa e' una sfida importante per tutti: Gregorio ha fatto una scelta coraggiosissima, da campione qual è non vuole lasciare nulla al caso per vincere tre ori e lo ha detto senza timore".

Per Antonelli quella di allenare Paltrinieri è "una sfida stimolante e per me inedita. Ho già Bruni e Birdi nella mia scuderia, ma con Paltrinieri e Acerenza il pacchetto è raddoppiato. L'arrivo di questi campioni ha dato grandi stimoli anche alle ragazze, che trovo ancora più motivate".

Antonelli si è poi soffermato sul lavoro da fare insieme al campione: "Dovremo soffermarci tanto sugli aspetti strategici e tattici di questo sport perchè a Gregorio manca l'esperienza delle gare. Lui è super determinato, desideroso di migliorare e di crescere".

Nessun problema, invece, con Morini, che ha anzi dato dei consigli ad Antonelli su come allenare Paltrinieri: "Ci siamo sentiti per telefono, lavorando entrambi per la federazione avremo modo di confrontarci. Ho intenzione di sfruttarlo più che posso per proseguire il percorso che Gregorio stava facendo in maniera eccezionale in vasca, aggiungendo qualcosa per le acque libere".

SPORTAL.IT | 23-05-2020 17:03