Panorama: Juve-Milan ha detto una cosa definitiva su Gattuso

Deve fare di testa sua. La prestazione del Milan contro la Juventus, nonostante la sconfitta, ha dato delle indicazioni chiare sul modulo che devono utilizzare i rossoneri secondo Panorama. Alla vigilia Gattuso aveva provato a chiarire a tutti che i recenti cambi (Paquetà trequartista dietro le due punte) erano tutti farina del suo sacco e che le presunte interferenze di Leonardo erano solo fantasie. Anche in precedenza c’era stato qualche tentativo di distaccarsi dall’amato 4-3-3: nel derby i rossoneri erano andati a pressare alto e Vecino l’aveva punita, costringendo Gattuso a una sconsolata analisi: “Avete visto? Da mesi mi chiedete di giocare più avanti e questi sono i risultati”. Ieri Gattuso se l’è giocata come piace a lui ed ha fatto capire che il suo vero Milan è questo.

IL MODULO – Panorama scrive: “Juventus-Milan ha chiarito che Gennaro Gattuso merita di giocarsi il finale di stagione e la corsa a un posto in Champions League con le sue idee: il suo modulo, l’approccio alla partita, l’intensità, il giro palla basso e a tratti noioso, Borini schierato nei tre davanti e una grande attenzione alla fase difensiva, piace immaginarsi che sull’orlo del precipizio Rino abbia deciso di mettere da parte il libro degli esperimenti, di scuotersi di dosso le pressioni e di andare dritto per la sua strada”.

IL FUTURO – In pratica Ringhio ha capito che aria tira: la sua conferma è tutt’altro che scontata anche in caso di quarto posto, mentre l’addio sarebbe certo senza la Champions. Vale la pena dunque rinnegare se stessi per navigare nell’incerto? Vere o false che siano le voci sui “consigli” tattici che gli sarebbero arrivati di recente, Gattuso ha deciso. Da qui alla fine niente più esperimenti: il Milan su cui sta lavorando da tempo è quello, con una sola punta e due esterni offensivi e farà di testa sua fino al 26 maggio, prendendosi tutte le sue responsabilità: “Può non soddisfare i palati di chi ricorda Milan diversi (fatti, però, da giocatori di qualità superiore), paga una comunicazione a volte provinciale e a tanti lascerà l’impressione di non essere l’uomo giusto per il ritorno in alto. Intanto è l’uomo che ha riportato i rossoneri a giocarsi la Champions a primavera inoltrata. Con le sue idee, spesso contro quelle degli altri”.

SPORTEVAI | 07-04-2019 10:16