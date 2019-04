Ravezzani demolisce il Milan: Niente di cui essere contenti

Possibile che gli errori di Fabbri abbiano coperto una prestazione deludente del Milan e che più che accusare l’arbitro i rossoneri debbano pensare ai propri difetti e a come uscire dal tunnel? Per Fabio Ravezzani sì. Il direttore di Telelombardia accusa tecnico, giocatori e dirigenza e spara a zero su twitter: “Al di là degli errori arbitrali, il Milan dopo la follia di Musacchio non riesce più ad arginare la Juve. Serviva una reazione di carattere che è mancata. O un’idea di Gattuso che non è arrivata. Non capisco l’ottimismo di Leonardo e Gattuso sulla prestazione Milan. La Juve ha lasciato giocare, non era difficile far bella figura. Quando ha accelerato, al di là di errori arbitrali, la squadra è crollata. Un punto in 4 gare è terribile. Non c’è nulla di cui esser contenti”.

LA REPLICA – Il mondo del web si divide. Derubricare in questo modo gli errori dell’arbitro non sarebbe corretto: “Sommessamente faccio notare: tra Samp e Juve, 4 ( e dico 4) rigori solari non dati al Milan”. C’è chi difende Gattuso: “Ringhio sta facendo il massimo dice quello che pensa e sicuramente non sta lì per elemosinare un contratto se ci sono nomi migliori che possono allenare questa rosa producendo risultati nobili lo vedremo il prossimo anno! A ognuno le sue responsabilità” o ancora: “Idea di Gattuso? Il cuoco prepara le pietanze con gli ingredienti che ha”. Fabbri resta nel mirino: “No, “al di là degli errori arbitrali” non si dovrebbe mai doverlo dire… Invece in quello stadio alla fine lo si deve dire SEMPRE. Al Milan oggi mancano 3 rigori (Alex Sandro, Mandzukic su Castillejo, Mandzukic su Romagnoli) e Juventini quasi mai ammoniti nonostante i molti falli”.

ALIBI – In tanti, milanisti e non, non danno però alibi ai rossoneri: “Contro una Juve parzialmente deconcentrata e senza CR7, non siete riusciti nemmeno questa volta a far punti allo Stadium…Leonardo-Maldini stanno facendo peggio della gestione Fassone-Mirabelli, sarebbe ora che approfondisca l’argomento e non solo accusare l’incolpevole Gattuso!” o anche: “Parlare di un errore arbitrale quando dopo 120 secondi ti ritrovi in vantaggio é da ridicoli..il Milan ha una dirigenza da serie C..ci ritroviamo con incapaci che hanno un sacco di scuse e parlano come vittime..” e infine: “Fra l’altro sul gol annullato a kean sviene romagnoli sul rigore non dato al milan segna subito piatek quindi sarebbe stato ininfluente perche col rigore ed eventuale calcio d’inizio piatek di certo con avrebbe segnato e a piu 21 direi che chi parla di arbitri si deve curare…”.

