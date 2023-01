Paola Egonu a Sanremo: “Tutto top secret, ma sarà una bella esperienza”

26-01-2023 16:37

Ventiquattro anni, una bacheca ricca di successi, un’esperienza in terra turca che però potrebbe già finire al termine della stagione e le vesti di co-conduttrice a Sanremo che la aspettano: ecco Paola Egonu.

L’opposto azzurro attualmente in forza al VakifBank di coach Guidetti tornerà presto in Italia per calcare il palco più amato dagli italiani.

Chiamata direttamente da Amadeus ai microfoni di Repubblica ha affermato: “È stato molto gentile con me, mi ha fatta sentire subito a mio agio anche quando ero in ansia, non posso sbilanciarmi oltre ma so che sarà una bella esperienza”.

Poi torna sul suo duro sfogo post mondiale: “Non odio l’Italia e l’Italia non mi odia, devo chiarire questa cosa e coglierò l’occasione per farlo ancora una volta; mi sono sentita fragile in quell memento e quello sfogo è stato frutto proprio di quella fragilità ma non volevo offendere nessuno”.

In tanti vociferano che proprio a Sanremo la pallavolista di Cittadella possa annunciare il suo ritorno in nazionale. Chissà, quello che è certo è che l’Italia intera la verà come non l’ha mai vista.