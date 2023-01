15-01-2023 15:45

Ci sarà un bel tocco di sport al Festival di Sanremo 2023. Nella terza delle cinque serate sul palco del Teatro Ariston ci sarà infatti la campionissima della pallavolo italiana Paola Egonu, già vincitrice dell’Europeo 2021 con la Nazionale e passata in questa stagione al club turco del VakifBank. L’annuncio è arrivato dallo stesso conduttore e direttore artistico Amadeus durante l’edizione delle 13:30 del Tg1.

Sanremo, Amadeus annuncia Paola Egonu

Mancavano ancora due presenze femminili in qualità di co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 per affiancare sul palco Amadeus e Gianni Morandi. Il presentatore ha così annunciato Paola Egonu per la terza serata di giovedì 9 febbraio, mentre nella quarta di venerdì 10 ci sarà l’attrice Chiara Francini.

Amadeus ha commentato così al Tg1 la scelta di Paola Egonu: “È una grandissima campionessa del volley, un grande orgoglio italiano“. Queste invece le dichiarazioni su Chiara Francini, che sarà sul palco nella serata successiva: “Una bravissima attrice di teatro, cinema, fiction, una donna simpaticissima”.

Le parole di Paola Egonu in vista di Sanremo

La campionessa di pallavolo ha poi mandato un videomessaggio in cui ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa nuova avventura che la vedrà protagonista: “Ciao Ama, ciao amici del Tg1, ci vediamo a Sanremo, un bacio, non vedo l’ora“. “Sono onorato di averle con me”, ha chiuso Amadeus.

È così al completo il cast delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, sul palco assieme ad Amadeus e Gianni Morandi. Chiara Ferragni sarà presente alla prima serata di martedì 7 febbraio e a quella finale di sabato 11. Francesca Fagnani mercoledì 8, quindi Paola Egonu giovedì 9 e Chiara Francini venerdì 10.

Paola Egonu, ruolo da conduttrice non inedito

Sarà di certo la prima volta di Paola Egonu su un palco così prestigioso come quello dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Ma già lo scorso anno la campionessa di volley si era messa alla prova come conduttrice. Era stata infatti protagonista una sera nel programma Le Iene su Italia 1, con un monologo.

“La pressione può schiacciarti e fa parte del gioco: trasformare la difesa in attacco e mi piace. Non mi piacciono le etichette che la gente mi mette addosso. Chi preferisce giudicarmi per chi amo, per il colore della pelle, per il passaporto. Se proprio volete, fatelo con l’unica etichetta che mi appartiene: libera“.