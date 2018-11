Paola Egonu, il bacio alla fidanzata

La stella della pallavolo Paola Egonu conquista di nuovo la prima pagina dei giornali. Questa volta non per le sue prestazioni in campo (anche se nella partita di Supercoppa italiana persa da Novara è stata la migliore marcatrice con 30 punti) ma per il bacio a bordo campo con la sua fidanzata, Katarzyna Skorupa, al termine della partita.

La schiacciatrice azzurra, che solo poche settimane fa aveva rivelato la sua omosessualità, ha così svelato il nome della sua ragazza, la 34enne giocatrice polacca, ex compagna di squadra proprio a Novara. A immortalare il momento la Gazzetta dello Sport. La Enogu si è consolata dopo la sconfitta della sua Igor Gorgonzola Novara contro l’Imoco Conegliano Volley per tre set a uno (25-21, 25-17, 17-25, 25-23), un'altra amarezza dopo il ko nella finale mondiale delle Azzurre contro la Serbia.

"Sono tornata in albergo e ho chiamato la mia fidanzata. Piangevo e lei mi ha consolata, mi ha detto che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate. E che ci avrei sofferto, però, poi, sarei stata meglio. La mia omosessulità? La trovo normale", erano state le sue parole al Corriere della Sera.

Sulla Nazionale multietnica: "Siamo italiane. Per me, avere origini diverse è normale. Il bimbo non s’accorge del colore che ha finché, a scuola, una maestra dice che è nero o giallo. Ho vissuto alcuni episodi di razzismo. È normale, ma non dovrebbe esserlo. La mia definizione d'amore? Non lo so. Lo sto scoprendo ora, forse. Penso che l’amore sia in tutto. La telefonata di un amico, le compagne di squadra che si interessano a te e tu a loro. Nasciamo con l’amore, perché nasciamo con nostra madre che ci riempie di baci e ci coccola e vorrebbe che fossimo protetti per tutta la vita. Solo che non sempre è così. Adesso però, almeno per ora, lo è".

SPORTAL.IT | 11-11-2018 11:30