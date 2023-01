03-01-2023 18:50

Anche nel 2022, Paola Egonu si è confermata tra le migliori atlete italiane e probabilmente come la miglior pallavolista al mondo. Resta però indelebile quanto accaduto dopo il bronzo vinto ai Mondiali, con un tifoso che ha ferito la campionessa azzurra ritenendola non italiana per il colore della pelle.

Dopo quanto accaduto, Paola Egonu si sfogò così con il procuratore: “Basta, basta, basta. Non puoi capire, non puoi capirmi, è stancante. Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana – disse tra le lacrime -. Questa è la mia ultima partita con la Nazionale“. Dopo la premiazione, Egonu ribadì: “Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla nazionale, non dico però di lasciarla”.

Paola Egonu, col passare del tempo, ha cercato di dimenticare quanto accaduto, anche grazie al sostegno delle compagne e del mondo del web. Federica Pellegrini invece, a La Gazzetta dello Sport, ha voluto avvisare la pallavolista per il futuro: “Verrà sempre presa di mira – queste le parole della Pellegrini in merito – perché all’interno della squadra è quella che fa il buono e il cattivo tempo”.

La Pellegrini continua: “Chi è più forte ha oneri e onori, si deve abituare: viene idolatrata quando cambia le sorti di una partita e demoralizzata quando non ci riesce. E all’ignoranza della gente, che la insulta per il colore della pelle, Paola non deve farci caso“, il saggio consiglio dell’ex nuotatrice.