Paola Ferrari massacra Belen Rodriguez: dura replica

La diatriba tra Belen Rodriguez e la giornalista Paola Ferrari sta assumendo dei contorni assai più sfumati di quanto si sarebbe figurato a principio di questa querelle.

Intervenuta al programma radiofonico Un giorno da pecora, la giornalista sportiva ha ribadito che la sua vita è troppo “bella e ricca” per provare invidia nei confronti degli altri.

Il riferimento pare sia a Belen, rea di aver stuzzicato la giornalista sportiva in maniera piuttosto spiccia. La showgirl argentina avrebbe invitato la Ferrari a porre rimedio al suo senso di inferiorità nei confronti delle altre, tra cui la collega Diletta Leotta.

Al settimanale Chi, la Rodriguez aveva difeso la Leotta, definita come una ragazza semplice ma anche “un prodotto commerciale di massa che piace a tutti”. Sulla conduttrice Rai, invece, la showgirl argentina aveva manifestato ben poca simpatia: “Che problemi ha Paola Ferrari, che ce l’ha con tutti? Sono commenti infelici, dettati da un unico denominatore che si chiama invidia. Sa cosa le dico? Si andasse a ritoccare pure lei, vediamo se viene fuori bella come la Leotta!”, ha affermato la conduttrice: “Basta anche con questo luogo comune che è sufficiente rifarsi per essere belli, se bastasse solo quello direi a tutti di andare dal chirurgo, saremmo tutti più felici”.

“Il mio canone di bellezza – ha detto la Ferrari – non è legato a Belen o alla Leotta, ma piuttosto a una come Anna Foglietta. Se pensano che io debba rifarmi per assomigliare a loro hanno capito male: mi piaccio così come sono e sono per le donne che si accettano. La donna provocante a me non piace”. La conduttrice, inoltre, ha affermato che Belen evidentemente non sa che tra i doveri di un giornalista rientra anche quello di critica: “Se mi viene fatta una domanda, do il mio parere. Non si deve arrabbiare se uno la critica”. Con un colpo di scena conclusivo che non lascia spazio a interpretazioni: “Grazie al cielo non vorrei essere come Belen, sono contento di come sono”.

