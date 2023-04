Paolillo: “Solo un grande fondo può comprare l’Inter”

L’ex amministratore delegato dell’Inter a Tuttomercatoweb: “Considerato il livello del debito e quello dei tanti d'interesse, non so quanto questo debito possa essere sostenibile a lungo per Zhang”

19-04-2023 11:07

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell’Inter, ha parlato delle voci che vedono Suning sempre più volenteroso di cedere l’Inter.

Le dichiarazioni di Paolillo: “Una premessa: non ho notizie da dare. Però, considerato il livello del debito e quello dei tanti d’interesse, non so quanto questo debito possa essere sostenibile a lungo per Zhang, considerato che per mille motivi non possono immettere altra liquidità”.

In caso di cessione, l’ex ad nerazzurro si sbilancia: “Io faccio veramente fatica a vedere un imprenditore italiano che metta per comprare la società una cifra che si aggira attorno al miliardo di euro. Dubito ci possa essere in Italia qualcuno che trascuri le proprie finanze a tal punto: potrebbe farlo solo un grande fondo, che ha un respiro più ampio. Ma dubito un singolo imprenditore”.