Paolini agli US Open per eguagliare Schiavone: intanto Jas in campo con Berrettini, Alcaraz sfida Djokovic

Ai prossimi US Open, dove non ha punti da difendere, Jasmine Paolini ha la grande chance di scavalcare la campionessa in carica Coco Gauff e pareggiare il best ranking italiano a livello di singolare femminile (4) detenuto da Francesca Schiavone. Intanto la finalista di Roland Garros e Wimbledon scenderà in campo nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 agosto in coppia con Matteo Berrettini nell’evento Stars of the Open, dove saranno presenti altri giocatori di spicco come Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Iga Swiatek e leggende del calibro di Andre Agassi, John McEnroe, Gabriela Sabatini e Juan Martin Del Potro.

Che occasione per Paolini

Sull’onda di un 2024 finora indimenticabile, al prossimo US Open – i cui sorteggi si terranno giovedì 22 agosto a partire dalle 18:00 italiane – Jasmine Paolini avrà l’occasione di pareggiare un importante record italiano, quello del miglior ranking italiano nel singolare femminile, registrato il 31 gennaio 2011 da Francesca Schiavone.

Questo perché, essendo stata eliminata all’esordio nell’edizione 2023, Paolini non ha punti da difendere agli US Open, al contrario di Coco Gauff, che da campionessa in carica perderà 2000 punti, il che significa che si presenterà allo slam newyorkese con una base di 4743 punti, a cui andranno sommati quelli che ovviamente conquisterà nel torneo, ovvero più di 400 in meno di quelli di Jasmine (5158).

I migliori ranking italiani nel singolare femminile: comanda Schiavone

La quinta posizione occupata attualmente da Paolini è già un grande risultato che le permette di essere la seconda migliora azzurra di sempre nel ranking femminile singolare insieme proprio alla sua compagna di doppio Sara Errani e dietro – appunto – alla sola Schiavone.

Queste i best ranking delle azzurre entrate in top-10:

4 – Francesca Schiavone (gennaio 2011)

5 – Sara Errani (maggio 2013)

(maggio 2013) 5 – Jasmine Paolini (luglio 2024)

(luglio 2024) 6 – Flavia Pennetta (settembre 2015)

7 – Roberta Vinci (maggio 2016)

L’esibizione con Berrettini e la sfida tra Alcaraz e Djokovic

In attesa dell’inizio ufficiale degli US Open, Paolini scenderà la notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 agosto in campo nell’evento d’esibizione Stars of the Open con un compagno d’eccezione: Matteo Berrettini. I due azzurri affronteranno la coppia composta da Sebastian Korda e Iga Swiatek. Oltre a Paolini e Berrettini, allo Stars of the Open si affronteranno anche Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, il primo in coppia con Andre Agassi, il secondo con John McEnroe.

