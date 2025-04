Papa Francesco, Gattuso si commuove in conferenza: le lacrime e il ricordo del Pontefice 

Il tecnico si è lasciato andare a un tenero omaggio a Bergoglio nell’incontro con i giornalisti al seguito dell’Hajduk

Parole commosse e qualche lacrima per Gennaro Gattuso, che nella conferenza stampa dell’Hajduk non è riuscito a trattenersi ricordando Papa Francesco: il tecnico ha sottolineato l’umanità del Pontefice scomparso ieri.

Gattuso commosso per la morte di Papa Francesco

Gennaro Gattuso è un personaggio sanguigno, impulsivo, irrimediabilmente schietto, ma anche molto religioso. È quasi logico, dunque, che oggi il tecnico dell’Hajduk Spalato non sia riuscito a trattenere la commozione parlando di Papa Francesco, durante la conferenza stampa alla vigilia del delicato match in campionato con l’Istra.

Gattuso e il ricordo di Papa Francesco

Gattuso ha aperto l’incontro con i giornalisti parlando proprio del Pontefice, scomparso improvvisamente ieri mattina. “Mi dispiace, era una persona incredibile e mi mancherà moltissimo”, le parole di Gattuso. “Mi hanno colpito la sua umanità e vicinanza, soprattutto verso le persone povere e bisognose di aiuto”, ha poi continuato l’allenatore, con gli occhi bagnati dalle lacrime.

Gattuso e il legame con la religione

Il legame di Gattuso con Papa Francesco ha origine anche nel forte sentimento religioso che ha sempre permeato la famiglia dell’ex centrocampista e oggi allenatore. Lo stesso Gattuso ha recentemente descritto la madre come una credente praticante e rivelato che gli piace parlare di fede e religione anche con i propri calciatori. Quanto a sé stesso, il tecnico aveva rivelato di sentirsi legato alla religione, nonostante non si definisca un praticante.

Gara delicata per l’Hajduk di Gattuso

E domani chissà che Gattuso non chieda una mano anche da lassù a Papa Francesco per superare lastra in una gara delicatissima per gli equilibri del campionato croato: l’Hajduk, primo in classifica con 56 punti insieme al Rijeka, ospita l’Istra, sesta forza del campionato. Gattuso ha bisogno di un successo per non mettere a repentaglio la corsa per il titolo.