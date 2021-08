Papà Messi torna ad attaccare il Barcellona

Ciò che non sembrava possibile ha preso forma e si è poi verificato.

Dopo la firma con il Paris Saint-Germain, l’annuncio ufficiale e la presentazione in pompa magna, Lionel Messi ha davvero indossato una maglia diversa da quella dell’amato Barcellona.

L’argentino ha debuttato entrando al posto di Neymar nel secondo tempo della partita contro il Reims, vinta 2-0 con doppietta di Kylian Mbappé.

Facile immaginare che il primo gol non tarderà tanto ad arrivare, ma intanto c’è ancora tempo per voltarsi indietro al passato recentissimo.

Intervistato da ‘Gol’, il padre-agente di Leo, Jorge, è tornato sull’addio al Barcellona puntando il dito contro alcuni dirigenti, pur senza fare nomi.

“Non siamo arrabbiati con il Barcellona, solo con alcuni dei dirigenti. Si poteva fare qualcosa in più per evitare che Leo lasciasse il Barcellona. Ora non si può parlare di tutto, ma un giorno qualcosa verrà fuori”.

“Vedere Leo con la maglia del Psg fa effetto? E’ così, è la vita” la conclusione.

