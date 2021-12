Papà Sainz: "Contento per mio figlio, la Ferrari farà bene nel 2022"

31-12-2021 12:35

Tra i protagonisti della Dakar 2022 c’è Carlos Sainz, papà del pilota Ferrari, che a La Gazzetta dello Sport ha spiegato la sua voglia di mettersi ancora alla prova: “Io ho iniziato a correre che ancora non avevo la patente, e quella passione fortissima che avevo allora, è quella che ancora oggi mi ha spinto ad accettare questa nuova sfida dell’Audi, questa nuova sfida di una macchina pazzesca con la quale vincere, o provare a vincere, la Dakar. Non ci sono altre parole per spiegare tutto questo, se non usando proprio la parola passione. Mi diverto ancora, ho la voglia di prepararmi, di andare in palestra ogni giorno per farmi trovare pronto”.

Per Sainz Senior, il figlio ha disputato una grande prima stagione in Ferrari: “Io sono contento, non so quanto conti il mio parere, ma credo che abbia fatto una grande prima stagione, con un compagno molto forte, la macchina nuova e pochi test. Credo che alla fine abbia preso qualcuno di sorpresa. Il podio ad Abu Dhabi e il 5° posto finale? È stato fantastico”.

In molti pensavano che sarebbe arrivato a fare il secondo di Leclerc, alla fine non è stato così. Il padre di Sainz jr è fiducioso in vista della prossima stagione: “Leclerc e Carlos sono una squadra molto forte, penso che se la Ferrari il prossimo anno farà un passo avanti a livello di macchina, avrà una squadra con cui lottare con i migliori. È quella la cosa più importante. Numero uno, numero due… quello lo decide il campionato, chi va più forte, chi ha più fortuna, ma il livello della griglia oggi è altissimo”.

