Paradosso Juve: sotto accusa anche quando perde

Doveva essere il giorno della festa scudetto della Juventus, a Ferrara invece è andata in scena la festa della Spalper una salvezza ora davvero a portata di mano. Proprio il clamoroso ribaltone subito nella ripresa al Paolo Mazza dai campioni di Allegri, che per l’occasione ha scelto una formazione ampiamente rimaneggiata e zeppa di giovanissimi, ha scatenato una vera e propria bufera sui social.

Campionato non regolare – A invocare rispetto sono soprattutto i tifosi delle altre squadre impelagate nella bagarre salvezza. La Spal ha fatto un bel passo in avanti, staccando formazioni a cui la Juve – invece – non ha regalato nulla. “Cosa penseranno a Udine, Frosinone, Bologna, Empoli della formazione messa in campo da Allegri? Corsa salvezza gravemente falsata”, si chiede un utente. Un altro invece insinua: “Spal-Juve la partita più combinata della storia. È normale che lo vogliono vincere in casa loro per poi festeggiare”. Le accuse continuano: “È davvero vergognoso e uno schifo che la Juventus regali partite a fine campionato, stravolgendo e falsando la lotta salvezza, di un campionato già di per se farlocco”. Anche una sostenitrice del Napoli si unisce all’indignazione: “Dopo il regalo al Genoa è il turno della Spal. Un altro po’ e sarà la Juventus a decidere direttamente chi andrà in Champions, chi in Europa League e chi retrocederà. Evviva la Serie A”. E un altro già pensa a nuove volate falsate: “Quelli della Juve falsano la lotta salvezza e riusciranno a falsare anche la corsa champions…..”.

Difesa d’ufficio – Nelle discussioni social intervengono anche molti tifosi della Juventus. “Festa rinviata. Con 4 ragazzini della Primavera e molte seconde linee più di così non si poteva fare. Per noi è importante martedì contro l’Ajax. Non si era capito?”, sottolinea uno. “E chissenefrega se oggi ci rimandano lo scudetto, ci metto la firma per vincerlo in casa con la Viola. Grazie Spal”, minimizza un altro. “Vinciamo e si lamentano, perdiamo e si lamentano, qualsiasi cosa facciamo si lamentano. L’Italia dei ritardati volontari”, osserva un altro fan bianconero. Fa quasi notizia, in questa ressa di commenti sul web, una juventina che ci è rimasta male: “Giuro non vi capisco. Sarò anormale io, ma questa sconfitta mi fa girare davvero i cogl… Avremmo dovuto chiuderla oggi, visto che la Fiorentina farà di tutto per farci male. Che rabbia”.

SPORTEVAI | 13-04-2019 17:31