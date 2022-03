07-03-2022 09:48

L’Italia conquista la seconda medaglia alle Paralimpiadi e lo fa sempre con Bertagnolli. Il portabandiera azzurro, dopo l’argento in Super G, vince la medaglia d’oro in supercombinata.

Terzo al termine della prova di Super G, Bertagnolli è fantastico in slalom, lasciandosi tutti alle spalle. Per l’azzurro è la quinta medaglia olimpica conquistata in carriera (ben quattro quelle d’oro), la seconda a Pechino.

OMNISPORT