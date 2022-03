Paralimpiadi, medaglia d'argento per Bertagnolli nel Super G

06-03-2022 09:16

“Finalmente è arrivata una medaglia. Ho tirato fuori quella forza in più che non avevo dimostrato in discesa libera. L’argento mi ripaga della fatica di questi anni; la dedico alla mia fidanzata, che oggi compie gli anni”, le parole di Giacomo Bertagnolli al termine della gara di Super G.

Per l’Italia si tratta della prima medaglia alle Paralimpiadi in corso di svolgimento a Pechino. Il duo italiano è stato battuto solamente dalla coppia britannica formata da Neil e Andrew Simpson.

OMNISPORT