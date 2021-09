Paralimpiadi Tokyo 2020, l'Italia chiude con 69 medaglie

Si sono concluse stanotte le gare dei Giochi paralimpici di Tokyo 2020. Nessuna medaglia per l’Italia che però chiude a quota 69, record assoluto per una spedizione azzurra: 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi. Spicca naturalmente la storica tripletta nei 100 femminili categoria T63 con Ambra Sabatini oro e record del mondo, Martina Caironi argento e Monica Contrafatto bronzo. Ma è stato il nuoto a fare la parte del leone, con 39 medaglie, 11 ori, 16 argenti e 12 bronzi. Di queste medaglie, Stefano Raimondi ne ha vinte sette e, tra le donne, Giulia Terzi cinque in cinque gare. Come dimenticare poi Bebe Vio, la donna simbolo del nostro paralimpiasmo, oro nel fioretto individuale e argento in quello a squadre? Insomma, una Paralimpiade straordinaria, che suggella, insieme al trionfo europeo delle ragazze del volley, un’estate straordinaria per lo sport italiano.

OMNISPORT | 05-09-2021 11:54