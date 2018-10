Pareggio e panchina, Mertens è una furia

Il Napoli perde nuovamente contatto dalla Juventus, “restituendo” ai bianconeri i due punti che la squadra di Ancelotti aveva recuperato grazie al pareggio dei campioni d'Italia contro il Genoa.

A rallentare la squadra di Ancelotti è ancora la Roma, imbattuta al San Paolo per il terzo anno consecutivo.

Al termine della partita Dries Mertens, autore del gol del pareggio al 90’, è parso particolarmente deluso commentando la partita ai microfoni di 'Sky Sport': "E' difficile parlare subito dopo la partita. E' un peccato, oggi potevamo fare tre punti. Oggi dovevamo fare di più. Abbiamo avuto occasioni, la Roma è forte e gioca bene, ma abbiamo perso due punti. Oggi bisognava vincere e fare di più. Non so quanti tiri abbiamo fatto in porta noi ed è un peccato".

Il belga non ha digerito l'aver iniziato la partita dalla panchina: "Volevo partire dall'inizio in una partita così, sappiamo quanto è importante questa gara per i nostri tifosi. Volevo giocare".

SPORTAL.IT | 29-10-2018 00:20