Parigi 2024: l’infortunio, il recupero lampo e la gara all’attacco, Stano eroe dei social anche senza medaglia

Il marciatore, che aveva rischiato di saltare le Olimpiadi per una frattura al piede, conquista i tifosi azzurri nonostante il quarto posto nella 20 km

Alle Olimpiadi esistono anche eroi senza medaglia, come Massimo Stano, protagonista stamattina di una gara coraggiosa nella 20 km di marcia, conclusa però solo al 4° posto: la storia del marciatore, che ad aprile si era infortunato rischiando di saltare Parigi 2024, ha conquistato i social.

Parigi 2024, marcia: Stano a un secondo dal podio

Massimo Stano non ce l’ha fatta a difendere l’oro conquistato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella 20 km di marcia di Parigi 2024 l’atleta pugliese si è fermato a un gradino dal podio, anzi a un secondo. Sul finire di una gara condotta all’attacco, sempre nel gruppo di testa, a 2,5 km dal traguardo Stano ha accusato un problema alla caviglia sinistra che gli ha impedito di tenere il passo degli altri tre contendenti. Nel finale il marciatore azzurro ha dato tutto, riportandosi sotto allo spagnolo Alvaro Martin e chiudendo la gara a un solo secondo dal bronzo. Sul podio, davanti all’iberico, l’ecuadoriano Brian Daniel Pintado (oro) e il brasiliano Caio Bonfim (argento).

Parigi 2024, Stano sul podio mancato nella 20 km di marcia

“Ho dato il massimo ma evidentemente quel massimo non è stato sufficiente – le parole di Stano a fine gara -. Il rammarico c’è perché sono arrivato a qualche secondo dal podio. Ho provato fino all’ultimo, ho usato anche le energie di riserva che avevo ma oggi era questo. È chiaro che una medaglia è sempre bella ma sono contento, con così pochi giorni di preparazione essere qui tra i primi non è per niente scontato. Quello che ho fatto mi rende orgoglioso, è una mezza vittoria. Il ringraziamento va allo staff medico. La medaglia a questo punto dovrò farla a Los Angeles”.

E sull’infortunio nel finale di gara: “Più volte mi si è girata la caviglia, c’è qualcosa da rivedere. Probabilmente c’è un cedimento, forse anche la muscolatura mancante”.

Stano: l’infortunio ad aprile e il recupero lampo per Parigi 2024

Nonostante il 4° posto, Stano è però riuscito a conquistare i tifosi azzurri, che sui social gli hanno reso omaggio durante e alla fine della gara odierna. Molti sono infatti rimasti colpiti dalla sua voglia di lottare, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi: ad aprile il marciatore aveva riportato una frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro durante i Mondiali di staffetta in Turchia, un infortunio che l’ha costretto a saltare gli Europei e che ha messo a repentaglio la sua partecipazione a Parigi 2024. Stano ha fatto di tutto per essere ai Giochi, rendendosi protagonista di un recupero lampo. E in gara, oggi, ha dimostrato ancora una volta la sua voglia di combattere.

Parigi 2024: Stano conquista i tifosi sui social

“Stano s’è rotto un piede ad aprile, a maggio era ancora col tutore, a giugno spingeva in allenamento e ad agosto, con due storte negli ultimi due chilometri (nello stesso piede) è arrivato quarto alle Olimpiadi. Superbo”, il commento su X di Benny, uno dei tanti tifosi azzurri a rendere omaggio al marciatore. “Solo applausi per uno straordinario Stano: nonostante tutti i problemi degli ultimi mesi è riuscito ad arrivare a un passo da una medaglia che poteva essere straordinaria”, aggiunge Doctor_D. “Stano ha messo tutto quello che ha e forse di più per difendere l’oro di Tokyo”, scrive Giorgio. “Ora non toccatemi Stano, un campione assoluto”, commenta Manu.