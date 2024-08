Parigi 2024, italiani in gara oggi 1 agosto: via all'atletica con la marcia. Nella boxe il discusso match Carini vs Khelif

Il programma di oggi, giovedì 1 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Scatta il programma dell'atletica con la marcia 20 km. Ma si disputerà anche il discusso match di boxe tra la nostra Carini e l'algerina Khelif

Inizia agosto e parte alle Olimpiadi di Parigi 2024 il programma di atletica. Oggi, appunto giovedì 1 agosto, sono in programma le prime gare della regina dei Giochi ed anche le prime medaglie a partire di buon mattino con la marcia. Presente ovviamente anche l’Italia, che ritroveremo poi in diversi eventi odierni in una giornata che prevede 20 finali.

Parigi 2024, scatta l’atletica con la marcia: in gara Palmisano, Stano, Fortunato e Trapletti

Partiamo quindi dall’atletica con la marcia 20 km. Qui ritroveremo due indimenticabili campioni di Tokyo 2020, ovvero Antonella Palmisano e Massimo Stano. La prima dopo l’oro alle precedenti Olimpiadi ha colto anche un bronzo mondiale nella rassegna di Budapest dello scorso anno, laureandosi poi quest’anno campionessa continentale agli Europei di Roma. Stano invece ha ottenuto il titolo nel Mondiale in Oregon nel 2022 (nella 35 km), ma di recente si è ripreso da un infortunio che lo ha tenuto fuori dalle competizioni. Ricordiamo inoltre che gareggeranno anche Francesco Fortunato e Valentina Trapletti, campioni del mondo regnanti nella specialità mista (che si disputerà a Parigi il 7 agosto), oltre a Riccardo Orsoni ed Eleonora Anna Giorgi.

Scherma: le azzurre campionesse del mondo di del fioretto in cerca di riscatto nella prova a squadre

Il programma odierno della scherma, che ci sta dando gioie e dolori, vede scendere sulle pedane le ragazze del fioretto, impegnate nella specialità a squadre. Dopo le delusioni individuali, la portabandiera Arianna Errigo ed Alice Volpi sono pronte a riscattarsi, gareggiando nel team event con Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Le quattro, campionesse del mondo di specialità in carica, affronteranno ai quarti di finale l’Egitto.

Boxe: oggi si disputa il discusso match Carini vs Khelif

Spazio anche alla boxe, dove purtroppo l’Italia ha dovuto rinunciare ai capitani Irma Testa e Aziz Abbes Mouhiidine. E a proposito di controversie, oggi si terrà il discusso match nei 66 kg tra la nostra Angela Carini, ultima sopravvissuta della spedizione italiana a Parigi della disciplina, contro l’algerina Imane Khelif, atleta intersex al centro di un caso sportivo e politico.

Sport di squadra: riecco il Settebello nella pallanuoto e le azzurre del volley

E ancora, oggi gli Azzurri scenderanno in campo negli sport di squadra con il Settebello di pallanuoto, reduce da due successi in due partite e che prima di approdare ai praticamente certi quarti di finale affronterà il Montenegro. E le italiane del volley dopo la Repubblica Dominicana fronteggeranno i Paesi Bassi, squadra da non prendere sotto gamba.

Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi giovedì 1 agosto

07.30 ATLETICA – 20 km di marcia maschile (Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni, Massimo Stano)

09.00 GOLF – Stroke Play individuale maschile, primo giro (Guido Migliozzi, Matteo Manassero)

09.20 ATLETICA – 20 km di marcia femminile (Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti)

10.00 JUDO – -100 kg maschili, eliminatorie (Gennaro Pirelli)

10.00 JUDO – -78 kg femminili, eliminatorie (Alice Bellandi)

10.10 CANOTTAGGIO – Otto senior femminile, ripescaggi (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone)

10.20 CANOTTAGGIO – Otto senior maschile, ripescaggi (Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella al timone)

11.18 NUOTO – 50 stile libero maschile, batterie (Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri)

11.47 NUOTO – 200 misti maschile, batterie (Alberto Razzetti)

11.48 BOXE – -66 kg femminili, ottavi (Angela Carini)

11.50 SCHERMA – Fioretto a squadre femminile, quarti di finale (Italia-Egitto)

12.00 TIRO A SEGNO – Carabina 3 posizioni 50 metri femminile, qualificazioni (Barbara Gambaro)

12.00 TENNIS Singolare maschile, quarti di finale: Musetti

12.05 NUOTO – 4×200 stile libero femminile, batterie (Italia)

12.10 CANOTTAGGIO – Quattro senza maschile, Finale A (Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl)

12.15 VELA – Dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini)

15.03 VELA – Windsurf femminile, regate (Marta Maggetti)

15.30 CANOA SLALOM – K1 maschile, semifinale (Giovanni De Gennaro)

15.35 VELA – Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani)

15.53 VELA – Winsfurf maschile, regate (Nicolò Renna)

16.35 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Italia-Montenegro

17.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile (Samuele Cottafava/Paolo Nicolai)

17.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Italia-Paesi Bassi

18.15 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale femminile, finale (Manila Esposito, Alice D’Amato)

20.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile (Valentina Gottardi/Marta Menegatti)