Parigi 2024, Tamberi “senza veli” sui social. Le immagini dell’ecografia e la gioia: “Ho più fame di prima”

Gianmarco Tamberi tira un sospiro di sollievo e con lui tutti i tifosi italiani. Il saltatore marchigiano aveva tenuto tutti con il fiato sospeso dopo l’infortunio subito nel corso del riscaldamento del meeting in Ungheria al punto che in tanti avevano pensato he anche l’avvicinamento ai Giochi olimpici potesse essere a rischio.

Tamberi rassicura tutti

Le immagini dell’ecografia e finalmente le buone notizie, Gianmarco Tamberi sta aggiornando i suoi tifosi sulle sue condizioni in vista di Parigi 2024 giorno per giorno e con una serie di messaggi sui social in cui non nasconde niente. Nell’ultimo post si vede l’azzurro sul lettino mentre si sottopone a un’ecografia, una versione “senza veli” del saltatore marchigiano che rivela: “Buone notizie. Tre sedute di terapie al giorno e una settimana di allenamenti differenziati hanno portato a un esito molto positivo del controllo ecografia di oggi. La piccola lesione si è chiusa completamente e in un paio di giorni dovrei tornare al 100%”.

Gimbo e la voglia di Olimpiadi

Gianmarco Tamberi non nasconde la sua voglia di Olimpiadi, l’azzurro va a caccia di un sogno mai realizzato da nessuno, quello di conquistare l’oro nel salto in alto in due edizioni olimpiche consecutive: “Dopo gioni veramente duri, oggi la prima bella notizia e non vedevo l’ora di condividerla con voi che mi supportate da anni in maniera unica nei momenti più belli e anche in quelli meno belli. Ora si riparte con la stessa voglia di prima ma con molta più fame e cattiveria. E’ vero, ho saltato 2 gare fondamentali per prepararmi al meglio in vista delle Olimpiadi, ma non sarà di certo questo piccolo stop a fermarmi dopo tutto quello che ho fatto per il mio grande sogno. E un grazie ad Andrea Battisti e Francesco Corsetti”.

Tamberi: chi saranno i rivali a Parigi

Tamberi deve provare ad arrivare nelle migliori condizioni possibili ai Giochi Olimpici di Parigi se vuole sperare di lottare per la medaglia d’oro. Il “parco partecipanti” nel salto in alto sarà particolarmente nutrito a cominciare da quel Barshim con cui Gimbo divise la medaglia d’oro ai Tokyo nel 2021. Tra i favoriti ci sono anche lo statunitense JuVaughn Harrison e il neozelandese Hamish Kerr che in quinta stagione hanno saltato 2,36 come Barshim. Ma ta i potenziali protagonisti ci sono anche il coreano Woo, il tedesco Poyte e il cubano Zayas. L’Italia sarà in gara anche con Stefano Sottile, 22esimo nelle classifiche mondiali.