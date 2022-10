31-10-2022 18:16

Colpo di scena a Bercy: Jannik Sinner è uscito al primo turno contro il numero 62 del mondo Marc Andrea Huesler. Un match praticamente senza storia, dominato dallo svizzero col punteggio finale di 6-3, 6-2. Solo cinque game per il campioncino azzurro, che sperava ovviamente in un cammino diverso nel torneo.

Parigi-Bercy, per Sinner primo sconfitta al 1° turno di un 1000

Statistiche impietose per Sinner: 4 doppi falli, il 42% di prime in campo e quattro break subiti. Il 21enne azzurro però ha avuto anche problemi alla mano destra ed è stato costretto a chiamare l’intervento del fisioterapista. Per l’altoatesino è a suo malgrado un giorno da ricordare: è stato eliminato per la prima volta in carriera a 1° turno di un 1000 (era 10-0 in precedenza).

Ufficiale: non ci saranno italiani alle ATP Finals

Adesso è ufficiale: alle ATP Finals di Torino non ci saranno italiani. Svanisce infatti la possibilità per Sinner di diventare riserva come l’anno passato, che gli permise di scendere ugualmente in campo. Grande delusione per l’azzurro, così come per Matteo Berrettini.

Le parole di Sinner

Sinner però ha promesso: “Addio alle ATP Finals? Sarà un obiettivo per l’anno prossimo a questo punto. Ho deciso cosa cambierò. Da questo punto di vista nella prossima stagione sarò più forte. Ho in programma una preparazione accurata che penso sarà la parte più importante rispetto a quest’anno. Quindi speriamo che il prossimo anno possa andare meglio”.

Per Sinner è stato un anno complicato anche perché la sfortuna si è messa in mezzo: “Ma sotto un altro punto di vista credo che abbiamo messo a posto il fisico, soprattutto alla fine della stagione e non è un aspetto di poco conto”. La speranza è quella di vedere un Sinner più stabile fisicamente nel 2023, l’altoatesino è pronto per fare un ulteriore step nella sua crescita.