Parigi-Nizza, Pogacar concede il bis nella 7^ tappa

Lo sloveno batte Gauda e Vingegaard sulla salita conclusiva, domani difenderà 12" di vantaggio sul francese.

11-03-2023 15:48

Dopo la sosta forzata di ieri ritorna la Parigi-Nizza e Tadej Pogacar dà ancora spettacolo, vincendo sul traguardo del Col de la Couillole e allungando nei confronti di David Gaudu in classifica: proprio il transalpino (+12″) è il piazzato della giornata che sale sul podio assieme al danese Jonas Vingegaard, grande rivale di Pogacar al Tour de France e terzo incomodo (+58″).

La prima fuga del giorno esalta una ventina di corridori, che arrivano a guadagnare un paio di minuit, ma che sono tenuti a bagnomaria dalla Jumbo-Visma e rintuzzati dunque da Tobiass Foss in gran spolvero: il primo attacco lo muove Vingegaard, ma Pogacar risponde mettendo in difficoltà il danese e Gaudu a circa tre chilometri dall’arrivo; nelle battue conclusive le mosse si son ripetute, con la stilettata di Vingegaard che ha acceso la reazione di Pogacar, vittorioso infine per una manciata di secondi sui due compagni d’azione. Completano la top-10 in generale Simon Yates, Powless, Mader, Bardet, Sivakov, Jorgenson e Latour.

Domani la Nizza-Nizza chiuderà le ostilità: le mani dello sloveno sono sulla corsa, un inizio al fulmicotone per una stagione ancora una volta sugli scudi.