Parigi-Roubaix, Ganna: "Rimpianto per il podio"

Il ciclista azzurro: "Nel finale sono mancata un po’ le gambe".

09-04-2023 17:37

Ai microfoni della Rai, Filippo Ganna ha analizzato così il suo sesto posto alla Parigi-Roubaix: “Gli ultimi 30 chilometri non passavano mai, dal Carrefour de l’Arbre in poi è stata una sofferenza. La squadra ha fatto un ottimo lavoro e la ringrazio. Abbiamo perso subito due uomini nei primi tratti di pavé, poi i ragazzi si sono mossi tutti bene e mi hanno portato bene alla Foresta”.

Ganna ha un rimpianto: “Nel finale sono mancata un po’ le gambe, c’è un po’ di rammarico per non avere fatto podio, ma quando trovi colleghi che non tirano perché dicono che hanno i crampi e poi fanno la volata… Ora penso a recuperare e poi ci vediamo al Giro d’Italia”.