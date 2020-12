Parma, c'è concorrenza per Pinamonti

Tornato all’Inter in estate anche in quanto giocatore cresciuto nel vivaio nerazzurro e quindi eleggibile in chiave liste per la Serie A e la Champions League, Andrea Pinamonti sembra di nuovo pronto a fare le valigie.

L’ex attaccante del Frosinone ha giocato appena 40 minuti in campionato negli spezzoni contro Parma e Genoa e cinque in Champions League contro lo Shakhtar. L’eventuale arrivo di una quarta punta nell’organico dell’Inter potrebbe facilitare la cessione di Pinamonti, per il quale non mancano le richieste.

Oltre al Parma, dove il giocatore potrebbe approdare in un teorico scambio con Gervinho, è spuntato anche il Benevento, a caccia di un vice Lapadula per completare la rosa.

Sarà decisiva la volontà del giocatore, che potrebbe privilegiare l’opzione che gli darà più garanzie in termini di impiego continuativo.

OMNISPORT | 28-12-2020 15:14