Parma, D'Aversa: "Sconfitta inspiegabile e indimenticabile"

Il Parma ha perso 4-3 contro il Cagliari, subendo 2 gol nel recupero. Una sconfitta incomprensibile per il tecnico D’Aversa: “Questa sconfitta è indimenticabile per come è arrivata. Inspiegabile come concediamo i due gol, commettiamo degli errori di inesperienza e concediamo situazioni pericolose. La squadra ha giocato bene per tutta la partita e poi l’ha compromessa con uno dei tanti blackout che hanno caratterizzato questa stagione. Bravi, quelli del Cagliari, a sfruttare l’occasione. Noi possiamo solo recriminare. Una squadra che si gioca la vita non può permettersi di concedere quattro cross con cinque difensori lasciando i giocatori liberi di mettere la palla in mezzo e l’interno a un mancino”.

Il Parma adesso si ritrova con un piede e mezzo in serie B: “Pur dimostrando in campo dei risultati diversi torniamo a casa con risultati avversi. La squadra non riesce a percepire il senso del pericolo o l’importanza di portare a casa un risultato. Stiamo buttando via una stagione per demerito nostro. In Serie A non possiamo permetterci certi errori. Chi gioca nella massima serie deve riuscire a disimpegnarsi a prescindere dai consigli di un compagno più esperto. L’ultimo gol che abbiamo preso è emblematico: Cerri, che è alto, grosso e forte di testa, salta liberamente in area piccola”.

OMNISPORT | 18-04-2021 00:03