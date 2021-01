Parma-Lazio, le parole di Lazzari

La Lazio si è imposta per 2-0 sul campo del Parma nella partita di oggi. Grande protagonista è stato Manuel Lazzari, autore dell’assist per la rete di Luis Alberto che ha sbloccato il match.

Queste le sue parole aSky Sport:

“La vittoria di oggi ci porta 3 punti importanti perchè, dopo la vittoria contro la Fiorentina, dovevamo dare continuità ai risultati. Dopo un primo tempo equilibrato abbiamo cambiato marcia riuscendo a creare tanto. Penso che il risultato sia giusto e questi 3 punti ci caricano in vista del derby. Recupererò energie per la sfida contro la Roma. Dopo la Fiorentina avevo preso una botta, ero in dubbio e sono felice di aver aiutato i miei compagni. Abbiamo fatto una grande partita e affronteremo il derby nel migliore dei modi. Conosciamo la qualità degli avversari, ma se entriamo in campo con intensità e diamo il 100% possiamo farcela”.

OMNISPORT | 10-01-2021 18:12