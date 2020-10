Parma, Marcio Amoroso assicura su Krause

Marcio Amoroso, ex attaccante del Parma, in un’intervista a Parmalive ha espresso le sue considerazioni sulla nuova proprietà americana del club ducale: “Penso che sia la strada giusta per il futuro del club emiliano. Ho parlato con degli amici e mi hanno riferito che c’è molta fiducia nel presidente. Mi auguro che, insieme ai giocatori, possa far tonare il Parma a livelli europei, come lo era in passato”.

L’obiettivo è la salvezza: “Reputo che l’obiettivo principale sia la salvezza. Nonostante il Parma abbia ceduto un giocatore forte come Kulusevski alla Juventus, sono sicuro che i giocatori presenti nell’organico gialloblù, possano dare il loro contributo alla missione ducale. Ad esempio Gervinho grazie alla sua mobilità ed esperienza può essere uno dei giocatori fondamentali per la permanenza nella massima serie nazionale”.

OMNISPORT | 16-10-2020 12:50