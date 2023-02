Parma, Pecchia: "C'è grande rabbia"

"Oggi avremmo meritato il pareggio ma la palla non è entrata".

18-02-2023 17:53

Il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha parlato in sala stampa dopo il ko casalingo contro l’Ascoli: “A me sembra di rivedere partite che abbiamo perso in precedenza. Oggi avremmo meritato il pareggio, ma la palla non è entrata, la squadra è stata dentro alla gara fino alla fine. Questo fa rabbia perché toglie entusiasmo alla squadra”.

“C’è grande amarezza e delusione, l’entusiasmo si crea ovviamente con i risultati positivi, dobbiamo continuare a lavorare. I ragazzi hanno reagito ma la palla non è entrata. Si tratta di una brutta sconfitta, c’è poco da aggiungere”.