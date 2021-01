Parma: piace un difensore dell'Inter

Sono giorni frenetici in casa ducale per cercare di migliorare la rosa e regalare a D’Aversa una squadra che possa lottare fino alla fine per ottenere la tanto agognata salvezza.

Il nome per rinforzare la retroguardia gialloblu è quello di Andrea Ranocchia, centrale classe 1988 che in questa stagione ha giocato solo tre partite più una in Coppa Italia. Adesso bisogna capire sia la volontà del senatore neroazzurro che quella della dirigenza meneghina. Il mercato dell’Inter come ripetuto più volte anche da mister Conte dovrebbe essere chiuso si ain entrata che in uscita, ma non è da escludere qualche cambiamento last minute.

Se non dovesse andare in porto l’idea Ranocchia, ecco allora che tornerebbero di moda i nomi di Nicolas N’Koulou del Torino e Federico Fazio della Roma.

OMNISPORT | 28-01-2021 14:50