01-07-2022 18:18

Arriva dall’Argentina, ma dopo un’esperienza in Serie B nelle file del Crotone, il nuovo rinforzo per il centrocampo del Parma. Nahuel Estevez è arrivato nella città ducale questa mattina, ricevuto dal team manager Alessio Cracolici. Visite mediche con esito positivo per Estevez, arrivato con la moglie e impegnato già nel pomeriggio con la sua prima visita al Centro Sportivo di Collecchio dove si unirà presto alla rosa a disposizione del tecnico Fabio Pecchia.

In queste ore è fissata la firma del contratto, un triennale, che aprirà ufficialmente la sua nuova avventura nella serie cadetta, con l’obiettivo di aiutare i ducali nella caccia alla promozione in Serie A: Estevez è un centrocampista di qualità, esperienza e corsa, visto anche in Serie A con lo Spezia ma reduce da una stagione nera a Crotone, culminata con la retrocessione. Anche il presidente Kyle Krause ha annunciato l’imminente acquisto di Estevez dal suo account Twitter.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE