Parma-Sampdoria, le parole di Claudio Ranieri

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri presenta la sfida di domani tra i blucerchiati ed il Parma di Roberto D’Aversa, appena tornato in sella alla panchina dei ducali:

“Affronteremo una squadra rivitalizzata dal cambio di guida tecnica, sarà decisiva la determinazione con cui scenderemo in campo. Arriviamo a questa sfida con 23 punti ma vogliamo provare chiudere il girone d’andata al meglio. Vogliamo trovare continuità nelle prestazioni e nei risultati per rendere orgogliosi i nostri tifosi. D’Aversa conosce bene la squadra che ha ritrovato e sa come farla esprimere al meglio. Ricordiamoci che l’anno scorso abbiamo perso in casa con il Parma e al ritorno stavamo perdendo 2-0 prima di ribaltare il risultato e trovare i punti-salvezza. Ripeto: attenzione alla praticità dell’avversario, adoperiamoci per limitare i gol subiti e scendiamo in campo con la giusta determinazione”.

OMNISPORT | 23-01-2021 14:01