04-01-2022 23:16

Possibile futuro in Campania per Luigi Sepe. Il portiere fuori rosa al Parma, seguito anche dalla Sampdoria, è nel mirino della Salernitana, alla ricerca di rinforzi per la seconda metà di stagione. Lo riporta parmalive.

Si raffredda invece la pista doriana: i liguri devono prima liberarsi di Wladimiro Falcone, ma il Covid contratto dal giocatore complica tutto.

