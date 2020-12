Parole Dybala spaventano i tifosi: Allora è vero?

La vittoria di Marassi ha restituito alla Juventus un grande protagonista che sembrava smarrito. Paulo Dybala è stato tra i migliori e ha premiato anche la scelta di Pirlo che, pur avendo Morata riabilitato dal Giudice Sportivo, ha preferito far giocare titolare la Joya. Tutto risolto allora? No, perché alcune parole dell’argentino nel post-gara hanno inquietato i tifosi bianconeri.

Dybala arrabbiato per le bugie dette sul suo conto

Oltre alla gioia per il gol Dybala a fine gara si è sfogato anche su altro, dicendo: “Sul contratto si dicono tante cose non vere. Il mio agente è stato a Torino tanto tempo e non è stato chiamato: mi dispiace quando si parla di soldi e di cifre inventate, sui giornali escono notizie non vere per mettere i tifosi contro di me”. Parole pesanti che hanno scatenato una bufera sui social.

I tifosi della Juve sui social spaventati da parole Dybala

Fioccano le reazioni sui social: “Considerato il fatto che i media sono controllati dalle stesse persone che controllano la sua società, se riuscisse a fare due più due, forse si accorgerebbe che lo vogliono vendere” o anche: “È una dichiarazione contro la società in pratica dice che “io sto bene qui ho un buon rapporto con i tifosi e ho abbracciato il mister, Voi società non avete chiamato i miei agenti nonostante fossero venuti a Torino per un pò di tempo per essere chiamati e parlare di contratto“.

I fan chiedono il rinnovo di Dybala

Sul web i fan sono scatenati: “cosa aspettiamo per il rinnovo? Ha detto ama la Juve. Basta questa frase per farvi capire che vuole essere la nostra bandiera? Va protetto e non affossato! Rispetto per Dybala” o anche: “Ha umiliato tutti quei tifosotti e giornalai vari che lo hanno etichettato come un Osimhen qualunque e in più anche mercenario. Dybala ama questa maglia, ritroverà il suo livello e voi tornerete a leccargli i… piedi ad ogni suo gol”.

C’è chi tocca il nervo scoperto: “La cosa preoccupante è che va Paratici e parla di discorsi che vanno avanti da tempo con intenzioni positive da entrambe le parti, dopo tempo si presenta Dybala e dice che il suo procuratore è stato a Torino per settimane e non è mai stato contattato dalla società”. Infine c’è chi scrive: “Se Dybala tornasse a giocare in modo continuo come sa fare (glielo auguro e me lo auguro), sfido a trovare qualcuno che non lo voglia in squadra. E anche chiedesse i famosi 14 milioni sarebbero più che meritati! I tifosi amano la maglia e chi la indossa dando sempre il massimo”.

SPORTEVAI | 14-12-2020 09:49