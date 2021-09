Partenza flop per Mediaset Infinity, i tifosi: Fateci vedere il Milan

Ci risiamo. Ancora lamentele e proteste dei telespettatori per gli eventi sportivi in tv. Se in passato a tener banco erano le critiche ai telecronisti, giudicati di parte o faziosi, quest’anno il problema è più serio e riguarda la ricezione delle immagini. Ieri debuttava Mediaset Infinity, che ha acquisito i diritti della Champions League, ed è stato un mezzo disastro. Nonostante ci fosse la Juventus in chiaro su Canale 5 moltissimi abbonati volevano seguire le altre gare, dall’Atalanta al Manchester United di Ronaldo, ma i problemi sono stati…Infinity.

L’app e il sito di Infinity in down per parecchio tempo

Sono andati presto in down sia l’app che il sito: per due volte il profilo ufficiale di Mediaset Infinity ha dovuto mandare messaggi di scuse finendo poi col promettere un risarcimento: “Scusate, eravate tantissimi. Ci scusiamo con chi ha avuto disservizi nonostante il problema non sia stato causato da noi. Abbiamo deciso di prolungare a tutti di 15 giorni la scadenza del mese di fatturazione di Infinity+”.

I tifosi infuriati: niente scherzi con Liverpool-Milan

Sui social monta la protesta. La grande paura è che possano esserci problemi anche stasera con Liverpool-Milan che è nel pacchetto di Infinity: “Dopo un black out per tutto il primo tempo, ora funziona malissimo si interrompe ogni 30 secondi! Scandalosi, rimborsate l’abbonamento e lasciate fare a chi ha le competenze… Qua ci sta una bella class action comune contro questo servizio insulso” o anche: “Ma quando avete scritto “Guarda la Champions League senza perderti neanche un secondo” intendevate che possiamo rivedere le partite domani?” oppure: “Ma è uno scherzo??? Nessuna partita di Champions visibile da nessun dispositivo idoneo!!! Schermo nero! Ma voi comprate i diritti e volete offrirli con i mezzi anteguerra a chi paga l’abbonamento??” e infine “Abbiamo pagato per vedere i 90 minuti non le interviste. Avete venduto un servizio prima di assicurarvi che funzionasse. Siete vergognosi !!!”.

