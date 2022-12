Pastore: "Messi è il nostro Salvatore"

15-12-2022 23:32

L’ex trequartista di Roma e Psg Javier Pastore a L’Equipe ha parlato in vista della finale del Mondiale di domenica prossima tra Francia e Argentina: “Messi mi ha impressionato, sembra molto maturo e ben allenato. La verità è che ha affrontato questo Mondiale con molta pressione, come sempre accade in Argentina. È il miglior giocatore del mondo e lo riteniamo Il Salvatore, il prescelto, quello che può farci vincere il trofeo”

“Sta facendo un torneo incredibile, probabilmente uno dei migliori, almeno in termini statistici, con 5 gol e 3 assist. Ha sempre giocato un ruolo importante in tutti i Mondiali in chi ha partecipato ma in Qatar ha aggiunto gol, assist e azioni magistrali. Maradona? “È normale che lo confrontiamo con Maradona, soprattutto dopo quello che abbiamo visto nelle ultime partite”.